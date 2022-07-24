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Более полусотни лесных пожаров вспыхнули в Греции

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53 лесных пожара вспыхнули в Греции за последние сутки. Основные фронты огня находятся в национальном парке Дадия в области Эврос. С возгоранием борются 320 пожарных на 68 автомобилях, а также 13 пеших групп, сотрудники лесной службы, военные и добровольцы, передает телеканал «Известия». В работах задействованы шесть самолетов и девять вертолетов. Во время тушения пострадал один пожарный, он госпитализирован. С популярного курорта на юге острова Лесбос эвакуировали девять туристов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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