Более полусотни лесных пожаров вспыхнули в Греции

53 лесных пожара вспыхнули в Греции за последние сутки. Основные фронты огня находятся в национальном парке Дадия в области Эврос. С возгоранием борются 320 пожарных на 68 автомобилях, а также 13 пеших групп, сотрудники лесной службы, военные и добровольцы, передает телеканал «Известия». В работах задействованы шесть самолетов и девять вертолетов. Во время тушения пострадал один пожарный, он госпитализирован. С популярного курорта на юге острова Лесбос эвакуировали девять туристов.

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