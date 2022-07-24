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Захарова: американские дипломаты умоляли коллег не фотографироваться с Лавровым

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Дипломаты из США попросили своих коллег не делать совместных фотографий с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы создать иллюзию бойкота. Об этом в субботу, 23 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала она в своём Telegram-канале.

Однако Захарова напомнила, что для этих целей Москва использует не фотографии, а «глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности» высокопоставленных представителей США.

Ранее в этот день стало известно, что Сергей Лавров прибыл в Каир с визитом, который даст старт его турне по ряду африканских стран.

Накануне МИД РФ опубликовал статью главы ведомства, в которой тот рассказал о перспективах российско-африканских отношений. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

До этого, 20 июля, официальный представитель МИД назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

Кроме того, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева 19 июля заявила, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

При этом 7 июля сообщалось, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси во время саммита G20 не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали, чтобы избежать встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

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