Politico: за неделю в Донбассе погибли четыре наемника из США, Канады и Швеции

Четыре иностранных наемника погибли в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 июля, сообщила газета Politico.

Во время танковой атаки со стороны ВС РФ были убиты американцы Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг, швед Эдвард Селандер и канадец Антуан Рой-Сируа. Все четверо входили в состав сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно имеющейся информации, боевики выполняли задание в селе Григоровка, неподалеку от дислокации своего подразделения. Им было приказано «занять огневые позиции» и расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку.

Отмечается, что на первых порах иностранные наемники успешно справлялись со своей миссией, однако вскоре попали в засаду служащих РФ и были убиты снарядом.

Ранее в субботу Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти двух американских граждан без упоминания имен. Представитель ведомства также сообщил, что родственникам погибших оказывается консульская помощь.

До этого, 21 июля, стало известно, что российские солдаты ликвидировали более 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых было 120 иностранных наемников. В результате ударов по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12 июля МО России сообщило, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, для Киева наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров. Он объяснил, что с их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».