Госсекретарь США Блинкен бездоказательно обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по порту в Одессе, из которого должны были транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция.

Блинкен отметил, что Штаты «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар».

Как заявил госсекретарь, ракетный удар по порту подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России относительно сделки по экспорту украинского зерна.

При этом он не привел доказательств своих обвинений.

В субботу в местных Telegram-каналах Одессы появилась информация о том, что по объекту в городе нанесены ракетные удары, в результате которых якобы загорелся морской порт.

Комментирую произошедшее, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы.

19 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с зерном, будет обеспечен мирный проход. Накануне Вершинин заявил, что открытые Россией гуманитарные коридоры для вывоза украинского зерна не используются, «хотя переговорная работа ведется».

В тот же день помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из портов Украины.

В Стамбуле 13 июля завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по этому вопросу. Как уточнили в Минобороны РФ, были представлены предложения Москвы по экспорту из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.