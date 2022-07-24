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Ремонт электростанции в Бердянске завершили после июньского теракта

Власти Запорожья заявили о завершении ремонта на бердянской электростанции после июньского теракта
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Фото: Telegram-канал мэрии города Бердянска
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Завершен ремонт электростанции в Бердянске Запорожской области, разрушенной в результате теракта. Об этом 24 июля сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Электростанция в Бердянске отремонтирована, что-то для нее закуплено новое. Проводятся мероприятия контртеррористические», — приводит его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что объект обеспечивает электричеством жилые дома и промышленные предприятия.

Ранее, 17 июня, в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что боевики Украины обстреляли город Васильевка, в результате чего повреждения получили электрические сети. Он внимание на том, что украинские неонацисты намеренно выбирают в качестве объектов для ударов гражданские сооружения, в которых не находятся российские военные — школы, больницы, жилые дома.

Неонацисты устроили теракт в Бердянске 22 июня, подорвав электрораспределительную станцию. Взрыв лишил часть города электроснабжения и привел к пожару, который был оперативно потушен экстренными службами.

Рогов отмечал, что осле частичного освобождения российской армией в середине марта Запорожской области украинские неонацисты совместно со спецслужбами Украины перешли к тактике террора и запугивания местного населения.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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