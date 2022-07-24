В США заподозрили Китай и Иран в поддержке российской спецоперации

Китай и Иран явно поддерживают российское видение конфликта на Украине, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

По его мнению, это демонстрирует поездка президента России Владимира Путина в Тегеран, где тот встретился с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганои и Ибрахимом Раиси.

Автор материала указал, что европейские и американские политики пытаются выстроить единый глобальный фронт против Кремля. Однако, заметил журналист, есть и другая точка зрения на российскую спецоперацию.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — отметил публицист.

При этом обозреватель указал, что встреча трех лидеров была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу.

Ранее, 20 июля, китайская газета Global Times назвала переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе.

В этот же день журнал Foreign Policy написал, что поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира.

19 июля президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Одним из таких раундов стала отдельная встреча с президентом Турции, на которой обсуждалась проблема вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.