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Японское агентство JAXA успешно испытало ракеты с новым двигателем

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Фото: TASS/ZUMA Press Wire
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно провело испытание небольшой метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщается на сайте агентства.

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Запуск ракеты был проведен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Отмечается, что длина ракеты составляет около девяти м, а вес — 2,6 т. Двигатель, разработанный JAXA, генерирует ударную волну за счет сожжения метана и кислорода.

По данным агентства, в ходе испытаний S-520 достигла высоты 168 км. В случае успешного завершения разработки эта технология позволит уменьшить размер двигателя для ракет в десять раз.

Ранее, 27 июля 2021 года, JAXA также успешно провело испытание метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки.

До этого, 12 мая, стало известно, что правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

С начала 2000-х Япония использует ракету-носитель H-2A. Один ее запуск обходится в 10 млрд иен ($91 млн), что гораздо дороже других мировых аналогов. До весны 2022 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено провести первый запуск новой ракеты H-III. Помимо технологии возвращаемой первой ступени в ракету следующего поколения внедрят компоненты от частных производителей для дальнейшего удешевления ее конечной стоимости.

В 2020 году стало известно, что японское агентство аэрокосмических исследований планирует к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива.

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