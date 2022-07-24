Юрист предупредила о штрафе за чтение чужих личных переписок

Попытка получения доступа к чужим личным сообщениям может обернуться наказанием в виде штрафа либо исправительных или же обязательных работ. Об этом 22 июля рассказала юрист Елена Кудерко.

По ее словам, согласно статье 138 УК «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», штраф за такое преступление может взиматься в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, предусмотрены также обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

«При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершенным оконченным. И ответственность достаточно существенна, хоть и само по себе преступление характеризуется небольшой тяжестью», — приводит слова Кудерко агентство «Прайм».

При этом юрист отметила, что ответственность за нарушение тайны чужой личной переписки предусмотрена гораздо существенная для тех, кто в силу своих служебных полномочий, например, для сотрудника сотового оператора.

Не избежать наказания и родственникам, близким друзьям того, поскольку для привлечения к ответственности не имеет значения степень родства лица, получившего доступ к личным сообщениям, добавила эксперт. Между тем, исключением является доступ родителей к переписке детей, подчеркнула Кудерко.

Ранее, 3 июля, директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал, что в целях безопасности на смартфоне нельзя хранить персональные данные от социальных сетей, информацию о банковских приложениях и электронной почте. А также, как уточняется, не рекомендуется сохранять фотографии паспорта, СНИЛСа и других документов, идентифицирующих пользователя.

14 июня в Минцифры Росси предоставили информацию о том, что по вине сотрудников компаний, имеющих доступ к базам данных, происходит более 70% утечек персональной информации, которая появляется в том числе и в открытом доступе. Отмечалось, что для получения доступа к данным извне используются социальная инженерия, уязвимости в программном обеспечении, внедрение вредоносного ПО, скомпрометированные учетные записи.