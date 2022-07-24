Министр обороны Турции Акар: Россия указала на непричастность к удару по порту Одессы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар усомнился в причастности РФ к атаке на порт Одессы. Об этом он заявил в субботу, 23 июля.

Политик объяснил, что накануне Анкара связалась с Москвой для выяснения обстоятельств случившегося и получила официальный комментарий.

«Было заявлено, что она [Россия] не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — написал Акар в своем Twitter.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за разрушение украинского порта лежит на РФ. Также он добавил, что американские власти осуждают данный акт агрессии якобы совершенный со стороны Москвы.

Ранее в субботу в городских Telegram-каналах Одессы появились многочисленные сообщения о ракетном ударе, который пришелся на порт. Были опубликованы фотографии с места обстрела, в том числе изображение горящих зданий.

До этого, 21 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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