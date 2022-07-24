Читателей Die Welt возмутила реакция Бербок на фото Путина с Эрдоганом

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президента РФ Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Ибрахима Раиси.

Ранее, 23 июля, Бербок заявила, что совместная фотография президентов Турции, Ирана и РФ — Тайипа Эрдогана, Эбрахима Раиси и Владимира Путина — это вызов для НАТО. Министр считает, что Турция, являясь членом Североатлантического альянса, важна на фоне конфликта на Украине.

«Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет», — написал комментатор.

Другой пользователь решил пояснить Бербок, что действия Эрдогана в профессиональных кругах называют дипломатией.

Еще один читатель сыронизировал, что глава МИД ФРГ будет готова забрать свои слова обратно, если Эрдоган снова пригрозит заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

19 июля состоялся трехсторонний саммит турецкого, иранского и российского лидеров — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президент России также пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

С президентом Турции российский лидер обсудил проблему вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

В ходе встречи с иранским лидером президент России подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. За день до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.