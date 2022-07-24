МЧС сообщило о гибели одного человека в результате ливней в Сочи

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о гибели одного человека в результате ливней в Сочи. Информацию об этом передает 23 июля ТАСС.

Источник агентства уточнил, что в ведомстве подтвердили ранее уже появившиеся данные о погибшем.

Вечером в субботу очевидцы рассказали, что женщина утонула на Донской улице в Сочи в результате наводнения.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. МВД заявило о большом количестве поврежденных машин из-за погодных условий. Кроме того, в результате мощного ливня в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов. Потоки воды уносили автомобили.

Например, в соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды.

Глава города Алексей Копайгородский заявил, что власти рассчитывают ликвидировать последствия ливней к утру воскресенья. Мэр отметил, что задействовано более тысячи специалистов, больше 400 единиц техники.