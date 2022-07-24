Вышел трейлер кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер кинокомикса «Черный Адам» на фестивале Comic Con. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 23 июля.

По данным Variety, актер Дуэйн Джонсон поднялся на сцену в костюме антигероя DC Comics Черного Адама. В этот момент на экране появились молнии, а зрителям раздали шнурки с молниями, которые ярко засветились в темном зале.

Актер представил новый трейлер своего приключения в образе персонажа, отмечает «Газета.ru».

Фильм является спин-оффом «Шазама!». В центре истории антигерой Черный Адам — заклятый враг Шазама, который провел в заключении 5 тыс. лет, после чего вернулся в современный мир, чтобы выбрать свою судьбу.

Премьера фильма намечена 21 октября. Режиссером проекта выступил Жауме Кольет-Серра.

Накануне стриминговый сервис Amazon Prime представил первый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В новом видео появился Саурон, который занимается восстановлением своей силы, а остальные люди Средиземноморья заняты процветанием.