Почти 90 школ в Харьковской области готовы принять учеников

Порядка 90 школ в освобожденных населенных пунктах Харьковской области подтвердили техническую возможность принять учеников к новом учебного году. Об этом сообщил 24 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, на данный момент основная сложность заключается в получении российской аккредитации.

«Чисто технически нельзя сейчас на 100% сказать, сколько школ мы сможем подготовить к аккредитации. Если говорить о том, какие школы готовы принять учеников — это порядка 90 школ по всей территорию области, которая находится под нашим контролем», — приводит слова главы ВГА ТАСС.

Ганчев объяснил, что в аккредитации школ по российским стандартам есть несколько сложностей, например, переподготовка преподавательского состава. При этом рассматривается упрощенная схема, по которой украинские учителя могут переквалифицироваться для системы образования РФ.

«Я думаю, процентов 30 к первому сентября мы успеем аккредитовать», — добавил он.

О работе по аккредитации школ на освобожденных территориях в соответствии с российскими стандартами стало известно 6 июля. Ганчев отмечал, что с 1 сентября область планирует начать обучение детей в соответствии с российской образовательной системой, работа ведется совместно с Министерством просвещения РФ.

Ранее, 29 июня, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала первую аккредитацию средней общеобразовательной школе в Запорожской области. Ей стала школа №15 в Мелитополе.

До этого, 28 июня, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьную программу для учеников в Донбассе, в частности жителей Мелитополя, Бердянска, Донецка адаптируют под российские учебники.

25 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку, а отложить их до 1 сентября. Он отметил, что в задачи российской спецоперации входит в том числе «восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке и изучать его».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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