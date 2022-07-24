Рене Зеллвегер снимется в продолжении «Дневника Бриджит Джонс»

Американская актриса Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс, сообщается 22 июля на сайте британской газеты The Sun.

По данным издания, продюсеры уже работают над созданием четвертой части франшизы. Производство фильма должно начаться в конце этого года.

«Пройдет семь или восемь лет с момента выхода последней части к тому времени, когда этот фильм выйдет на большой экран, и поклонники будут отчаянно пытаться узнать, что произошло. Это британская классика», — заявил источник издания.

Авторы материала The Sun отмечают, что бывший возлюбленный Бриджит Дэниел Кливер которого сыграл Хью Грант, может также появиться в четвертой части фильма. Как напомнили журналисты, он играл в третьей части, но в конце фильма был показан интригующий фрагмент: мужчина был найден живым через год после его предполагаемой смерти.

«Дневник Бриджит Джонс» сыграл не последнюю роль в популярности Зеллвегер. Впервые она сыграла журналистку в 2001 году. Вторая часть комедии «Бриджит Джонс: Грани разумного» вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.

В 2020 году Зеллвегер завоевала «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение роли певицы Джуди Гарленд в одноименном фильме «Джуди». Актриса уже является лауреатом премий «Оскар», BAFTA, четырех «Золотых глобусов» и трех «Премий Гильдии киноактеров США», а также обладательницей звезды на голливудской Аллее славы.