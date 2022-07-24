Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в ЛНР

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для участников спецоперации по защите Донбасса на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как сообщил Минобороны России, концертная программа была подготовлена специально для военнослужащих. Она состояла из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Участники спецоперации поблагодарили артистов за высокую художественность подготовленных номеров.

Ранее, 17 июля, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что артисты ансамбля песни и пляски ЦВО и деятели культуры Свердловской области выступили перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи по освобождению Донбасса от украинских националистов.

До этого, 7 июля, сообщалось, что творческие коллективы и общественные деятели России организовали концерт для служащих ЦВО, выполняющих боевые задачи в рамках спецоперации.

Между тем Александр Розенбаум 5 июля провел большой сольный концерт для стратегических ракетчиков в Алтайском крае на полевой позиции ракетного полка.

1 июля лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, где познакомился с участниками спецоперации и спел для военных и медперсонала любимые многими песни. В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна чудес», «Там, где клен шумит», «Луч солнца золотого» и другие.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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