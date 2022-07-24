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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменную облачность прогнозируют в столице в воскресенье, 24 июля. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, погода сохранится преимущественно без осадков.

Днем в Москве воздух прогреется до +29…+31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов. Местами по области в ночное время ожидается небольшой дождь.

Прогнозируется ветер западный со скоростью 2–7 м/с. В ночное время ожидается ветер южной четверти, скорость будет равна 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 744–747 мм ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 мск.

По мнению эксперта Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаила Юлкина, волна аномального тепла может докатиться и до Москвы на фоне воцарившейся в Европе небывалой жары. Он уточнил, что эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее, 22 июля, выразила надежду, что теплая погода в Москве продержится до конца месяца. При этом метеоролог отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше.

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