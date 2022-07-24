В Сочи после ливня подтоплены дороги и цокольные этажи домов

Обильные осадки стали причиной наводнения в Сочи. Проливной дождь обрушился на город в субботу, 23 июля.

«Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привёл к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе местной администрации.

Также отмечается, что уровень воды в местных реках — Хосте, Мацесте и Кудепсте — приблизился к критическим отметкам. Между тем река Бзугу вышла из берегов. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, информации о пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

24 июля сотрудники регионального ГУ МЧС подтвердили, что в результате наводнения в Сочи погиб человек. До этого очевидцы рассказывали, что на ушедшей под воду улице Донской обнаружили тело утонувшей женщины.

Из-за непрекращающихся ливней серьезно пострадал курортный поселок Дагомыс. Отмечается, что в некоторых местах уровень воды поднялся так высоко, что доходит людям до пояса. Вследствие этого затруднено пешеходное и транспортное движение.

В ночь на 24 июля в МЧС России сообщили, что залповый ливень в Сочи прекратился.

Отмечается, что сотрудники спецслужб работают над ликвидацией последствий ливня: так, в настоящий момент они откачивают воду из подвального помещений в здании подстанции скорой медицинской помощи.

Вечером в субботу власти Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Также в соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды в Сочи из-за наводнения, вызванного ливнем.