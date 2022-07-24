В Мелитополе системы ПВО отразили атаку со стороны ВСУ

Российские системы ПВО отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, военные направили на город ракеты и ударные беспилотники.

Накануне глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий заявил об ударе по насосным станциям в Розовском районе. По его словам, ВСУ совершили три атаки беспилотными летательными аппаратами, в результате чего был поврежден ряд систем, обеспечивающих работу станции.

Тогда же украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет. Кроме того, три раза был обстрелян Киевский район города, по нему уложили в общей сложности 30 снарядов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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