Британские ВВС в три раза увеличили число полетов у границ России

Количество вылетов стратегически разведывательных самолетов RC-135 британских королевских ВВС вблизи границ России увеличилось в три раза. Об этом 22 июля сообщило специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные минобороны.

Отмечается, что в декабре прошлого года британскими разведывательными самолетами было выполнено шесть полетов у российских границ, а в марте 2022 года — уже 18.

Такие цифры неудивительны, поскольку НАТО прикладывает усилия по сбору разведданных относительно планов России по Украине, пишет издание.

При этом, как рассказали в минобороны изданию, для дозаправки RC-135 Великобритания использует американские самолеты.

«В RC-135W Rivet Joint работают многопрофильные специалисты по системе вооружения (WSO) и оператору системы вооружения (WSOp), чья задача состоит в том, чтобы исследовать элементы электромагнитного спектра, чтобы получать разведданные для командиров», — рассказали в британском оборонном ведомстве.

Добавляется, что на этой неделе британские самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Черным морем вблизи Украины, следя за российскими войсками.

Ранее, 17 июля, начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявлял, что военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности, поскольку в стране не исключают возможности прямого конфликта с Россией. По его словам, самолеты будут введены в том случае, если ВС РФ будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

До этого, 28 апреля, издание The Guardian писало, что летом 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии». Подобные учения давно планировались, но импульсом к их проведению сейчас послужила спецоперация России по защите Донбасса, отметили изданию в минобороны Соединенного королевства.