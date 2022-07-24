Москвичка выпала из окна четвертого этажа и выжила

В Москве 23 июля женщина выпала из окна четвертого этажа, но осталась жива.

По данным «Известий», инцидент произошел на юго-западе столицы. 31-летняя женщина курила у окна и случайно выпала из него. Ее госпитализировали с различными травмами.

Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.

18 июля сообщалось, что во Владивостоке мужчина выпал с восьмого этажа, но остался жив. Отмечалось, что он сидел на краю бельевой решетки на восьмом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа.

До этого, 10 июля, стало известно, что четырехлетняя девочка в Томске выпала из окна в квартире на третьем этаже многоэтажки. Ребенок выжил, но получил множественные травмы.