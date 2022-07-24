Появилось видео из затопленного автомобиля в Сочи

В соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды в Сочи из-за наводнения, вызванного ливнем.

Кадры были сняты на Донской улице, где люди не могут выйти из автобуса.

На кадрах видно, что поток воды настолько мощный, что заливает даже лобовое стекло. Водителям сейчас приходится ехать либо по течению, либо против него, однако это может быть опасным, так как автомобили может отнести потоком к какому-нибудь обрыву.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города.

По словам властей, подстанции в Сочи затоплены из-за ливня, электроэнергия в Центральном и Хостинском районах города отключена.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Ранее в субботу стало известно, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Ранее в субботу в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как из-за смерча пострадало кафе в Туапсинском районе.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.