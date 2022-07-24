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Мощный ливень спровоцировал наводнение в Дагомысе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Курортный поселок Дагомыс в Сочи серьезно пострадал из-за непрекращающихся ливней. В субботу, 23 июля, местные жители сообщили о серьезном затоплении.

По словам очевидцев, наводнение застигло их в три часа ночи, при этом информации о чрезвычайном положении не поступало.

Отмечается, что в некоторых местах уровень воды поднялся так высоко, что доходит людям до пояса. Из-за обильных осадков в поселке затруднено пешеходное и транспортное движение.

В этот же день в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов. По словам очевидцев, пройти по улицам просто невозможно. Водителям сейчас приходится ехать либо по течению, либо против него.

Как заявили ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Также сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.

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В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости.

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Так, 200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга – Сочи) также оказался затоплен. Сейчас на аварийных участках трассы выставлена техника и работают дежурные мастера.

Ранее в субботу в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как из-за смерча пострадало кафе в Туапсинском районе.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.

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