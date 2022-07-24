В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности ожидается в воскресенье, 24 июля, в столице из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Местами в Москве ожидается сильная жара +30...+32°С», — говорится на сайте службы.

Уточняется, что предупреждение действует с 12:00 до 18:00 мск воскресенья.

Оранжевый уровень погодной опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Как заявил эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин, на фоне воцарившейся в Европе небывалой жары, там температура воздуха превысила +40 градусов, вполне возможно, что волна аномального тепла докатится и до Москвы. На территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе, уточнил он.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее, 22 июля, объясняла, что в ближайшие выходные жаркую погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон. При этом метеоролог отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше.