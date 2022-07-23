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Самолет Mahan Air совершил вынужденную посадку в Тегеране

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, летевший по маршруту Тегеран – Ширван, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным агентства, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту было задымление, однако пострадавших среди эвакуированных пассажиров нет.

На данный момент ведутся работы по устранению неисправности самолета.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что самолет корейской авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил аварийную посадку в Баку после отказа одного от двигателей.

Отмечалось, что самолет благополучно приземлился, пострадавших в ходе инцидента не было.

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