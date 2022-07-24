Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализму и смелости, благодаря которым бойцы успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказало о старшине Николае Деттере, который выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в имеющим стратегическое значение населенном пункте. Подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов.

В ходе боя находясь под минометным обстрелом и плотным огнем украинских националистов старшина уничтожил четыре единицы военной техники радикалов. Старшина Деттер принял решение отвести личный состав к окраинам населенного пункта, чтобы выиграть время, где организовал временный оборонительный рубеж.

В ведомстве добавили, что, приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Деттер уничтожил вражеский бронетранспортер, а также более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили.

Батальонно-тактическая группа старшего лейтенанта Алексея Кощеенкова овладела опорным пунктом, взяв в плен боевиков, выполнив, таким образом, задачу по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов.

В ведомстве рассказали, что, продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Кощеенков обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Старший лейтенант организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов, уточнили в МО РФ.

Старший лейтенант Андрей Гордиевский вместе с подчиненными выполнял задачи по охране командного пункта, когда обнаружил большое скопление вооруженных украинских диверсантов. Старший лейтенант принял решение навязать бой противнику.

Благодаря высокому уровню тактической выучки Андрея Гордиевского подразделением российских военнослужащих в скоротечном бою было уничтожено отделение националистов, рассказали в оборонном ведомстве. Остатки же подразделения противника начали стремительно отступать, оставляя раненых на поле боя.

В результате преследования взводом Гордиевского все националисты были ликвидированы.

Ранее, 23 июля, Минобороны РФ рассказало, что ВКС РФ уничтожили до 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области. Также ВКС РФ уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники. По данным официального представителя Минобороны РФ Конашенкова, потери украинцев составили до 30 человек, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Двумя днями ранее стало известно, что российские уничтожили более 200 украинских боевиков под Одессой. Тогда же было ликвидировано свыше 10 единиц военной техники иностранного производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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