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NI: США проявили слабость во время испытания российской ракеты «Сармат» в апреле

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Реакция правительства США на испытания Россией баллистической ракеты «Сармат» удивила бывшего сотрудника Пентагона Марка Шнайдера. Об этом он заявил в статье для газеты The National Interest в субботу, 23 июля.

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Аналитик привел слова своего коллеги, обозревателя Washington Examiner Джоша Рогана, который обратил внимание на «почти поздравительный» ответ представителя оборонного ведомства Джона Кирби на сообщение президента РФ Владимира Путина о тестовом запуске ракеты.

В свою очередь сам Шнайдер напомнил, о том, что Москва уже предупреждала о рискованных для США возможностях применения «Сармата». Так, если ракета будет направлена на территорию Штатов через Южный полюс, российские военные смогут воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения.

Тем более непоследовательной кажется спокойная позиция Вашингтона. Обозреватель призвал не разводить панику, но и не прятать голову в песок, как сейчас делают в Белом доме.

«Администрация [президента Джо] Байдена, по-видимому, ничего не сделала для того, чтобы не допустить потенциальное использование Россией ядерного оружия против Украины, США или НАТО, кроме замечаний о ядерной безответственности Путина. <...> Это не менее безответственно, поскольку сводит к минимуму наши усилия по сдерживанию», — отметил он.

Также Шнайдер предположил, что из соображений безопасности следует привести в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и доставить в Европу истребители-невидимки F-35, способные нести ядерное оружие. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, с Францией, по его мнению, могли бы «дать правильный сигнал» Москве.

21 июля глава Северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Он отметил, что это является причиной, по которой он не стал бы недооценивать Россию.

Накануне китайские эксперты оценили возможности новейшего ракетного комплекса «Сармат», поступившего в распоряжение российских ВС. По мнению аналитиков, данная боевая система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Также прозвучало мнение, что на данный момент «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на земле.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) была разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс, по траекториям, существенно затрудняющим уничтожение боеголовок даже перспективными комплексами ПРО.

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