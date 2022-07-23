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Задержанный в Херсоне диверсант рассказал о слежке за членами ВГА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанный в Херсоне диверсант рассказал корреспонденту «Известий» о том, что был завербован военнослужащими ВСУ для осуществления слежки за военными, сотрудниками военно-гражданской администрации (ВГА) и контроля передвижения российской военной техники.

«Был завербован военнослужащими Украины для контроля передвижения техники российской. В конце прошлого месяца предложили несложную работу, надо было перемещаться по городу и выявлять, где собираются либо отдыхают, куда едут высокопоставленные в администрации люди», — сказал мужчина.

Задержанный уточнил, что полученную информацию он должен был передавать «дальше для дальнейшей ликвидации» чиновников. В его обязанности входило выявление перемещения колонн и скопления мест, где они находились.

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По словам мужчины, для выполнения задания ему был предоставлен доступ к видеонаблюдению по основным магистралям города и области. Таких камер как минимум было 16.

Ранее, 19 июля, заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что подавляющее количество диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в области уничтожено, а их оставшиеся в живых пособники в данный момент находятся в тюрьме.

До этого, 15 июля, в Херсоне была задержана диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины. По данным «Известий», диверсионно-разведывательная группа состояла из сотрудников сил специальных операций Украины. Она должна была ликвидировать сразу несколько представителей администрации Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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