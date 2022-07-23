Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом в субботу, 23 июля, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, министерство нацобороны накануне обсуждало с Россией этот вопрос. Москва уведомила Анкару, что не имеет отношения к случившемуся в Одессе.

«Было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — написал Акар в Twitter.

Ранее в этот день в местных Telegram-каналах Одессы появилась информация о том, что по объекту в городе нанесены ракетные удары. Судя по одному из фото, загорелся городской порт.

До этого, 21 июля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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