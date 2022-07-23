Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 23 июля, объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией (ЧС) в области здравоохранения. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как заявил чиновник, чрезвычайный комитет ВОЗ не смог прийти к единому мнению по данному вопросу. Однако, учитывая ряд факторов, глава организации «принял решение объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

Риск распространения оспы во всем мире оценивается как умеренный, добавил Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета организации.

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул он.

При этом, согласно оценке главы ВОЗ, риск того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях на данный момент остается низким.

После этого в субботу в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с оспой обезьян в РФ. Сообщается, что ведомство принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян.

20 июля количество заразившихся оспой обезьян во всем мире составляло 14 тыс. человек в 70 странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).