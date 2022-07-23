Американский экономист заявил о просчете США в выборе позиции по Украине

Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет и поставил себя в позицию проигравшего, занимая в конфликте между Россией и Украиной сторону Киева. Как заявил 23 июля американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning, это позволило Москве и Пекину сформировать сильный альянс.

В настоящее время Вашингтон является «главным лузером собственной же политики», убежден Рикардс. Расклад на мировой политической арене экономист сравнил с современной игрою в покер, в которую играют три ведущих державы — США, Россия и Китай.

«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», — отмечает специалист.

Как указал экономист, кризису на Украине предшествовали многолетние исторические причины. За это время Россия и Китай значительно сблизились и стали более активно взаимодействовать друг с другом. К тому он замечает, что большинство американцев даже не знает, где находится на карте Украина. Тогда как России ее искать не нужно — это их ближайший сосед.

«[Президент РФ Владимир] Путин же не проснулся в один день с мыслью взять и завоевать Украину, мол, так было бы весело? Этому предшествовали годы», — уверен эксперт.

Ранее в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вполне возможно события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок. По его словам, стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Он указал на то, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

Как предположил 21 июля глава Северного командования американских вооруженных сил генерал Глен Ванхерк в ходе ежегодного форума по безопасности на площадке Аспенского института, Россия и Китай могут попытаться нарушить работу американской критически важной инфраструктуры США, однако совершать непосредственную атаку не станут. Кроме того, он отметил наличие больших возможностей у российской стороны в сфере обычных вооружений и вооружений большой дальности.

19 июля глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил, что западные страны не должны упускать из внимания Китай, представляющий опасность в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Россия представляет угрозу в настоящем времени, однако Запад должен быть готов противостоять могущественному Китаю.

Ранее, в июне, Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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