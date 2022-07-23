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В МИД Турции вызвали шведского дипломата

МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за террористической пропаганды РПК в Гетеборге
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Фото: Global Look Press/Diego Cupolo
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Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре. Как сообщил 23 июля дипломатический источник, причиной для этого стала террористическая пропаганда сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гетеборге.

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Турецкий МИД подчеркнул, что виновные будут установлены.

«Будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», — цитирует источник «РИА Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июля заявил, что Анкара может затормозить процесс присоединения стран, если государства не выполнят требования Анкары.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО. В декларации саммита альянса такое присоединение указывалось как способ сделать государства защищеннее, а НАТО — сильнее. В Кремле подчеркнули, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем Минобороны РФ разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны.

За день до этого стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, обмен информацией и соглашение по экстрадиции. До этого Анкара тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на такое решение.

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