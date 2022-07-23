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Кенкерли назвал своего фаворита в бою Дацика с Монсоном
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Кенкерли назвал своего фаворита в бою Дацика с Монсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в субботу, 23 июля, назвал бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном. Противостояние бойцов станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа.

«Явный фаворит для меня, конечно, здесь Вячеслав Дацик. Он набирает обороты. Мощь у Славы достаточно большая», — сказал Кенкерли.

В то же время если Монсон переведет поединок в партер, считает Кенкерли, то у Дацика будут большие проблемы.

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«Хочу пожелать всем хорошего поединка, ребятам — чтобы они порадовали нас этим боем», — добавил Кенкерли.

21 июля актер Владислав Демин тоже назвал Дацика фаворитом в предстоящем поединке. Он подчеркнул, что бой пройдет по правилам ММА, поэтому у Монсона появляется шанс. Демин подчеркнул, что поединок будет интересным из-за того, что Монсон обладает огромным опытом.

19 июля президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

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