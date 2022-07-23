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Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом турецкий министр сказал 23 июля.

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Он подчеркнул, что министерство нацобороны Турции контактировало с Россией по этому вопросу. Москва уведомила Анкару, что не имеет отношения к случившемуся в порту Одессы.

«Было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент»,приводит слова Акара CNN Turk.

В субботу в местных Telegram-каналах Одессы появилась информация о том, что по объекту в городе нанесены ракетные удары, в результате которых якобы загорелся морской порт. Однако официальная информация о причинах произошедшего не поступала.

21 июля в Минобороны РФ сообщили, что Киев подготовил провокацию в Славянске в ДНР. Для ее реализации военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям. При этом специально осуществлялась фото- и видеосъемка, чтобы обвинить в этом российских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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