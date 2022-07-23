В Северодонецке рассказали, как ВСУ сжигали дома и квартиры

В Северодонецке рассказали, как ВСУ сжигали дома и квартиры

2022-07-23 19:57:01

2022-07-23 19:57:01

2022-07-23 19:57:01

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