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Власти Запорожья рассказали о случаях изъятия детей у украинских беженцев на Западе

Член запорожской ВГА Рогов сообщил об изъятии детей у украинских беженцев в западных странах
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами. Об этом сообщил 23 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Как объяснил Рогов, в администрацию региона поступают просьбы о помощи от украинских беженцев, в том числе из Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации России по защите Донбасса в западные страны. На случаи массового изъятия детей пожаловались жители Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины. Известно уже о 79 подобных инцидентах, больше всего из которых произошло в Германии.

«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка», — цитирует Рогова «РИА Новости».

21 июля сообщалось, что не менее 10 британских педофилов посещали Польшу с целью помочь украинским беженцам. Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), в результате сотрудники миграционной службы Польши потребовали, чтобы преступники покинули страну. Власти Великобритании также отметили, что они работают над предотвращением подобного «туризма».

13 июля отправленный в отставку посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинские беженцы массово покидают Германию. Дипломат призвал власти страны задуматься о причинах нежелания украинцев оставаться в Германии. При этом экс-посол не стал подкреплять свои доводы какими-либо доказательствами, например статистическими данными.

27 июня политолог Александр Асафов заявил о росте недовольства украинскими беженцами в Европе. По его мнению, общество раздражает потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также, по словам политолога, страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

29 мая австрийский политик, глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене.

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