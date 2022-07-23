Более 60 тыс. рублей заплатят рыбаки в Удмуртии за незаконную рыбалку

Суд в Удмуртии обязал двух местных жителей возместить вред, причиненный незаконной рыбалкой. Злоумышленники должны заплатить почти 63 тыс. рублей.

Установлено, что в апреле 2019 года двое мужчин остановились на берегу реки Камы у деревни Зуевы Ключи в Каракулинском районе республики. При помощи запрещенных орудий они незаконно выловили 89 рыб.

Ущерб, который они причинили своими действиями окружающей среде, оценили в сумму 62 815 рублей, пишет ИА «Сусанин».