Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. О принятии соответствующего решения он заявил в субботу, 23 июля, на брифинге.

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — заявил он.

Гебрейесус отметил, что в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и пять случаев смерти.

Ранее в этот день глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски сообщила о выявленных случаях заражения у двух детей в США — в Калифорнии и Вашингтоне.

В тот же день пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, при этом ситуация находится на строгом контроле. В ведомстве подчеркнули, что на всей территории РФ есть возможность оперативно протестировать на оспу обезьян.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. 20 июля сообщалось, что у заболевшего прошел инкубационный период.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).