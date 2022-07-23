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Лучшие летние автобусные маршруты назвали в Подмосковье

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Министерство транспорта Московской области составило список лучших автобусных маршрутов во время летних каникул. В него включили 87 маршрутов до мест отдыха и игровых пространств.

Одно из них — заповедник сказок «Берендеево царство» в Серпухове. До него можно добраться на автобусах № 50 «Серпухов – Рудаково» и № 102 «Серпухов – Курилово».

Еще одно отмеченное ведомством место — музей игрушки в Сергиевом Посаде. Туда идут электрички ярославского направления, а до остановки «Кооперативная улица» ходят 49 автобусов.

Детский парк сказок и развлечений «Лукоморье» расположен в совхозе имени Ленина. Туда идут 20 маршрутов, выйти нужно на остановке «Строительный рынок».

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» пишет, что оплатить проезд можно картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Таким образом, с начала каникул было совершено порядка 4 млн поездок.

Ранее в агентстве Family Dreamtrip рассказали о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.

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