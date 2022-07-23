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Житель Липецка отсудил у турфирмы 300 тыс. рублей за сорванный отпуск

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Суд Липецка занял сторону жителя города, который подал гражданский иск в адрес туристического бюро и оператора отдыха. Мужчина требовал вернуть ему деньги за тур и выплатить компенсацию.

GOROD48 уточняет, что еще 30 января 2020 года мужчина купил путевку на отдых в Турции со 2 июля по 12 июля 2020 года за 209 тыс. 700 рублей. Однако поездка не состоялась из-за введенных ограничений по COVID-19.

Мужчина потребовал возвращения денег за путевку, но туркомпания и туроператор их не вернули и не предложили перебронировать тур. Тогда липчанин обратился в суд. Ответчики свою позицию в суде не представили.

Суд счел, что оператор и компания должны были добровольно вернуть гражданину деньги не позднее 31 декабря 2021 года, что сделано не было. Теперь липчанин получит в общей сложности порядка 644 тыс. рублей. В эту сумму включены цена путевки, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

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