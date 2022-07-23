Валиева не сдержала слез при ответе на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева, отвечая на вопрос о том, какие чувства она испытывала во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине, не смогла удержаться, чтобы не заплакать. Спортсменка вспомнила события в КНР, принимая участие 23 июля в фестивале VK Fest от российского общества «Знание».

По ее словам, фигуристка чувствовала большую поддержку, когда выходила на короткую программу. Однако перед выступлением в произвольной программе ее окутало страхом.

«На короткую я выходила и прямо знала, что очень много людей меня правда поддерживают и любят меня. <...> (На произвольной. — Ред.) я почему-то не смогла понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно в тот момент я подумала, что я одна. А это для меня, наверное, плохо. Я уже на старт вышла, встала в начальную позу, уже было видно, наверное, по моим глазам, что там немного страх окутал», — заявила Валиева.

Спортсменка призналась, что во время исполнения произвольной программы ей не удалось себя почувствовать так же, как в короткой. В конце встречи она эмоционально выразила благодарность всем, кто ее поддерживал.

1 мая президент РФ Владимир Путин вручил фигуристке в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле. Путин отметил, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады-2022 в Пекине. Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, но не смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальных состязаниях после допингового скандала, была удостоена ордена Дружбы.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.