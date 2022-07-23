Реклама
Прямой эфир
Мир
Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании
Мир
ЛГБТ-флаг впервые водрузили над бундестагом в Берлине
Мир
В Запорожской области подписан указ о создании избиркома для референдума
Мир
Задержан работавший на разведку Украины житель Херсона
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью
Мир
Британские дети попросили Трасс выгнать Джонсона из резиденции
Мир
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Мир
Эрдоган анонсировал начало вывоза зерна по Черному морю в ближайшие дни
Мир
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сюжет:

Валиева не сдержала слез при ответе на вопрос об Олимпиаде в Пекине

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Камила Валиева, отвечая на вопрос о том, какие чувства она испытывала во время выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине, не смогла удержаться, чтобы не заплакать. Спортсменка вспомнила события в КНР, принимая участие 23 июля в фестивале VK Fest от российского общества «Знание».

Праздник со слезами: Щербакова — чемпионка, Валиева — без медали
Подопечные Этери Тутберидзе вновь взяли золото и серебро Олимпиады, а бронза отправилась в Японию

По ее словам, фигуристка чувствовала большую поддержку, когда выходила на короткую программу. Однако перед выступлением в произвольной программе ее окутало страхом.

«На короткую я выходила и прямо знала, что очень много людей меня правда поддерживают и любят меня. <...> (На произвольной. — Ред.) я почему-то не смогла понять, что очень много людей меня поддерживает. Почему-то именно в тот момент я подумала, что я одна. А это для меня, наверное, плохо. Я уже на старт вышла, встала в начальную позу, уже было видно, наверное, по моим глазам, что там немного страх окутал», — заявила Валиева.

Спортсменка призналась, что во время исполнения произвольной программы ей не удалось себя почувствовать так же, как в короткой. В конце встречи она эмоционально выразила благодарность всем, кто ее поддерживал.

1 мая президент РФ Владимир Путин вручил фигуристке в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле. Путин отметил, что Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства.

26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады-2022 в Пекине. Валиева, которая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, но не смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальных состязаниях после допингового скандала, была удостоена ордена Дружбы.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире 7 февраля.

17 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022