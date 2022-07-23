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ЛГБТ-флаг впервые водрузили над бундестагом в Берлине

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Над бундестагом в Берлине впервые подняли флаг ЛГБТ. Это связано с проведение в столице Германии гей-парада, сообщает 23 июля газета Berliner Zeitung.

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Флаг вывешен на юго-западной башне здания, а также с восточной и западной сторон.

Весной этого года МВД ФРГ разрешило поднимать ЛГБТ-флаг над государственными учреждениями или перед ними, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 30 июня, посольство США в Москве вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ над площадью Донецкой Народной Республики (ДНР).

Посольство США в Москве написало, что «поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+ и их борьбой за равные права».

11 июля комитет Госдумы по информационной политике предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Предлагалось в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 КоАП. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

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