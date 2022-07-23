Пирог длиной 9 м испекут на гастрофестивале в Липецкой области

В городе Чаплыгине Липецкой области 29 и 30 июля пройдет гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Организаторы пообещали, что мастера вновь испекут фирменный пирог. Его готовят каждый год, увеличивая на 1 м. В этом году он будет девятиметровым.

Как пишет Lipetskmedia, зрителям представят электронную кулинарную книгу Липецкой области, составленную из фирменных рецептов сельских мастериц. Пришедшие смогут попробовать свиную голову, демкинский пшенник, пирог с капустой «чиненок», драчены из пшенной каши, яичную кашу, пшенную кашу в тыкве, пшенные блины с халвой, лапшу с грибами — «затируху» и гречневую кашу с грибами — «сименуху».

Блюда на празднике будут готовить более 5 тыс. участников, а не менее 20 тыс. гостей — за этим наблюдать. Откроются 56 площадок гастрономии, 22 поселенческих центра.

В Нижнем парке Чаплыгина 29 июля устроят театрализованное представление «Откуда есть пошла земля Раненбургская», повествующее об истории создания поселения с 1738 года. 30 июля с утра и до позднего вечера будут работать гастрономические ряды фестиваля с бесплатным угощением и блюдами за символическую плату 5–10 рублей.

Гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье», который проводят в Чаплыгине с 2013 года, входит в число наиболее известных гастрономических фестивалей России. Он стоит в одном ряду с «Вкусной Казанью», «Русской кашей» в Белгороде, «Праздником огурца» в Суздале и «Сызранским помидором» в Самарской области.