Сухой закон ввели на дачных теплоходах в Омске

В Омске на речных рейсах дачного теплохода «Москва-126» запретили распивать спиртные напитки. Причина — частое злоупотребление алкоголем пассажирами, периодические дебоши и громкие вечеринки.

На происходящее пожаловались пассажиры. В сообщении Telegram-канала «Омский теплоход» говорится, что «громкие проводы и пенные вечеринки мешали другим пассажирам наслаждаться природой», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В случае обнаружения на теплоходе шумной компании экипаж судна будет вынужден вызвать полицию.

До этого ограничения в употреблении спиртных напитков действовали лишь на рейсах до Ачаирского монастыря, отмечает ИА «Город55». Отныне алкоголь разрешен только на одном омском маршруте — прогулочном.

Ранее сообщалось, что в Омской области работают четыре речных маршрута. У омичей есть возможность совершить поездку на прогулочном теплоходе, пригородном маршруте Центр – Зеленый берег, отправиться по реке в Большеречье и оценить маршрут Большая Тебендя – Кайсы в Усть-Ишимском районе. Цена взрослого билета на теплоход «Москва» составляет 400 рублей, а детский обойдется в 300 рублей.