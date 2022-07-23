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Систему оповещения в Саратове реконструируют за 238 млн рублей

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В Саратове реконструируют объекты региональной системы оповещения ГО. Аукцион на поставку оборудования объявило ГКУ «Государственное агентство централизации закупок».

Контракт предусматривает не только поставку оборудования, но и выполнение монтажных и наладочных работ. Максимальная стоимость — 238,2 млн рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Подрядчику предстоит установить оборудование на пунктах управления системой и пунктах сиренно-речевого оповещения, а также на постах мониторинга. Проект должен быть реализован до 30 ноября 2023 года, пишет ИА «Взгляд-инфо».

20 июля плановую проверку готовности систем оповещения провели в Москве.

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