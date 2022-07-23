На борьбу с амброзией в Ставрополе будут тратить вдвое больше

В Ставрополе увеличат траты на борьбу с амброзией почти в два раза. На уничтожение этого сорняка из городского бюджета выделят еще 2 млн рублей.

Каждый год на подобные мероприятия направляют порядка 3 млн рублей. Таким образом, нынешние траты на ликвидацию растений станут почти в два раза больше.

После обращения жителей и осмотра территории города было выявлено 200 мест произрастания амброзии. Все работы должны завершить до 30 июля. Сейчас в городе создается проблемная карта участков, где придется скосить сорняк.

NewsTracker поясняет, что город не имеет права удалять сорняк на частных участках. Поэтому администрация уведомила жителей о необходимости уничтожения этого растения.

Ранее владельцы садовых участков под Солнечногорском пожаловались на тополиный пух, покрывший территорию их участков. Это создает высокий риск пожаров. В местной администрации ответили, что дачники могут самостоятельно организовать вырубку тополей, предварительно получив порубочный билет.