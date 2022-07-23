Эрдоган анонсировал начало вывоза зерна по Черному морю в ближайшие дни

Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Об этом в субботу, 23 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Перевозка судами зерна начнется в ближайшие дни. Тем самым мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — cообщил Эрдоган на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери.

Как отметил турецкий лидер, Турция продолжит предпринимать дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.

В воскресенье профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари указал, что Эрдоган укрепил свои позиции и преподнес урок дипломатии коллегам из западных стран, результатом которого стало подписание накануне в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рад приветствовать заключение сделки по экспорту украинского зерна и надеется на то, что все стороны будут ответственно подходить к выполнению условий соглашения.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев ответит отказом на решения по разблокировке портов в случае малейшей угрозы «атаки» по ним.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

По словам министра обороны России, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки.