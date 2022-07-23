Названа причина инцидента с аттракционом с людьми в Волгограде

В Волгограде специалисты назвали причину поломки колеса обозрения в ЦПКиО. Для проведения внутреннего расследования была создана комиссия, в которую вошли гендиректор парка и его технические специалисты.

Эксперты изучили всю цепочку событий и установили, что на колесе сработало автоматическое включение системы подогрева внутри кабинок. Это и стало причиной поломки аттракциона. В заключении комиссии говорится, что к перебою системы электроснабжения и остановке аттракциона привело одновременное включение системы подогрева и системы охлаждения.

После того как колесо остановилось, старший механик и электромонтер подключили дизель-генератор в качестве резервного источника питания, предварительно выпустив людей из кабинок. Но из-за того, что две кабинки были пустыми, произошел дисбаланс, и колесо стало вращаться быстрее. Чтобы не допустить опасных последствий, аттракцион отключили.

Вынужденный тормоз привел к поломке двух из четырех электродвигателей. Для эвакуации оставшихся в кабинках людей вызвали спасателей.

Обязательное ежегодное техническое освидетельствование колеса обозрения проводили в ноябре 2021 года. В марте этого года электролаборатория проверила исправность оборудования, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Директор парка Андрей Еркин рассказал агентству, что прежде чем запустить колесо вновь, его освидетельствует специализированная организация, а электролаборатория проведет обследование оборудования.

Инцидент произошел 21 июля. С колеса обозрения эвакуировали 21 человека, включая 10 детей.