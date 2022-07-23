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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и Евросоюза

Профессор Фурфари назвал подписанную в Стамбуле продуктовую сделку уроком для США и ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свои позиции и преподнес урок дипломатии коллегам из западных стран, результатом которого стало подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Об этом заявил 23 июля профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

«Эрдоган проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью ООН. Результат налицо. Это урок для Евросоюза и США, чьи слишком болтливые подходы — вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата», — цитирует его «РИА Новости».

Профессор считает, что подписание продуктовой сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рад приветствовать заключение сделки по экспорту украинского зерна и надеется на то, что все стороны будут ответственно подходить к выполнению условий соглашения. Надежду на скорую реализацию продуктовой сделки выразили и в МИД Канады.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет.

Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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