Британские дети попросили Трасс выгнать Джонсона из резиденции

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе своей предвыборной кампании на пост кандидата в премьер-министры страны 23 июля встретилась с детьми в городе Питерборо. Представители подрастающего поколения вели себя довольно смело и не скрывали своих эмоций перед главой британского МИДа, указал телеканал Sky News.

«Это так неловко», — начал диалог один из мальчиков за столом.

«А где Борис Джонсон? Мы ненавидим его», — добавил второй ребенок.

Трасс заметила, что пока еще остающийся на своем посту Джонсон находится в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

«Его еще оттуда не выгнали? Пообещайте, что когда вы станете премьер-министром, вы его оттуда уволите», — попросили ее засмеявшиеся школьники.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Джонсон принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. Судя по видео, глава правительства приобрел навыки в бросании гранаты, стрельбе и научился целиться из гранатомета.

Накануне Трасс назвала себя бунтаркой, которая хочет изменить то, как работает британское правительство. Трасс считает, что стране необходимы срочные изменения, поскольку британская экономика последние два десятилетия не испытывала мощного роста.

По данным опроса среди экспертов, проведенного «Известиями», Трасс могла бы одержать победу над бывшим министром финансов Риши Сунаком, который является ее соперником в гонке за высокий пост в правительстве, если бы голосование состоялось прямо сейчас.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.