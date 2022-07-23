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Daily Mail сообщила о росте в США внутреннего гражданского раскола

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Erich HÃ¤fele
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Для достижения политических целей оружие готов использовать каждый пятый американец. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на общественно-политическое исследование, проведенное Калифорнийским университетом.

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По его данным, 50% американцев ожидают увидеть гражданскую войну в США через несколько лет, а 20% заявляют о готовности однажды использовать оружие в политическом противостоянии. Кроме того, ученые выявили у опрошенных тревожные уровни «недоверия», «отчуждения» и возрастающей склонности к насилию.

По мнению двух третей респондентов, над демократией нависла серьезная угроза. Свыше 40% полагают, что наличие сильного лидера важнее демократии и что белых людей по рождению заменяют иммигранты. Также исследователи обнаружили растущую склонность улаживать политические споры насилием.

Выводы стали довольно мрачными и превзошли самые худшие ожидания, отметил эксперт в области общественного здравоохранения из университета Гарен Винтемут. Тем не менее надежда на лучшее есть, поскольку большинство участников опроса полностью отвергли политическое насилие, уточнил он. Винтемут добавил, что исследование стало тревожным сигналом для людей, чтобы они «осознали угрозу» и отреагировали на нее.

В опросе приняли участие 8620 взрослых граждан по всей стране, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 24 июня, политтехнолог Майкл Подхорцер заявил, что американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями. Он отметил, что исторический контекст предполагает двойственность нации США: слишком разные стороны заключили союз по итогам войны Севера и Юга, слишком разные стороны формируют политический курс страны в настоящее время.

До этого, 16 июня, профессор Ли Хайдун высказал предположение о том, что США находятся на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества, и обращает внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

В качестве примера политической нестабильности и радикализации части населения Хайдун привел события 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа напали на Капитолий, что власти Америки охарактеризовали как попытку государственного переворота.

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